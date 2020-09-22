زغماتي: جرائم عصابات الأحياء قد تصل عقوباتها للسجن المؤبد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن “جرائم عصابات الأحياء قد تصل عقوباتها للسجن المؤبد”.

وقال زغماتي، خلال عرضه لقانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية، أن “الدولة ستتولى الإستراتيجية الوطنية لوضع حد لظاهرة عصابات الأحياء”.

مشيرا في السياق ذاته أن “مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة”.

وأضاف وزير العدل أن “المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل العديد من الولايات”.

كما أوضح وزير العدل أن “المعاينة الميدانية اثبتت أن المواجهة بين العصابات في الأحياء لم تعد مقتصرة على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد كما كان عليه الوضع في السابق، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة”.

وأكد زغماتي أنه “ورغم المجهودات الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة إلا اننا لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي لها بالفعالية المرغوبة”.

لذلك “يقترح هذا الأمر إيطارا قانونيا شاملا، لتصدي لعصابات الأحياء، يشمل الوقاية منها على مستوى المحلي والوطني”، يضيف الوزير.