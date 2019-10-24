زغماتي: حركة التغيير في سلك القضاء مسّت 2998 قاضي

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تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس، من وضع حد لشبكة دولية، تمتهن تزوير الملفات القاعدية للمركبات.
واستغلت ذات الفرقة، معلومات مؤكدة…
قال المحلل السياسي، اسماعيل دبش، أن الصحراويين مصنفون، رقم واحد في العالم العربي، حول التحضر.
وأوضح، دبش، أن عند الذهاب الى الصحراويين، يستقبلون الضيوف بحفاوة، ونساؤهم…
نشب صبيحة اليوم الخميس حريق مهول بالمركز التجاري خليفة بوخالفة بشارع فيكتور هيغو بالجزائر العاصمة.
وقال المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، نسيم برناوي أن الحريق نشب صبيحة…
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