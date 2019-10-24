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زغماتي: حركة التغيير في سلك القضاء مسّت 2998 قاضي

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زغماتي: حركة التغيير في سلك القضاء مسّت 2998 قاضي
بقلم أسماء.ع

كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن حركة التغيير في سلك القضاء، مست 2998 قاضي.


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