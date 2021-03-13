زغماتي: حل النزاعات في العمل بطريقة ودية يمنع حدوث الإضرابات والإغلاق

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن تسوية النزاعات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية يعتبر من المهام النبيلة وذات المسؤولية.

وأضاف زغماتي خلال كلمته اليوم على هامش تنصيب اللجنة المكلفة بتسوية النزاعات المهنية في الوظيفة العمومية أن النزاعات في العمل ناتجة عن وجود انسداد في التفاوض الاجتماعي .

وأضاف الوزير إلى أن اللجوء إلى هذه الطرق لتسوية النزاعات في العمل يكفل حلا توافقيا، مؤكدا بأن اللجنة الوطنية للتحكيم مثلا تصدر قرارات واجبة التنفيذ بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وشدد ذات المسؤول الحكومي أن تسوية النزاعات المهنية يجب أن يكون عن طريق التفاوض وفق إجراءات شفافة.

كما ان هذه الإجراءات تندرج في إطار حل النزاعات بطريقة سريعة وهادئة وودية، وتفادي اللجوء للإضرابات، أو الإغلاق.