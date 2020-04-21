زغماتي: خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا.. ومحاربته لا تمس بحرية التعبير

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أن خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا، فهو يعيق حقوق الإنسان ويهدم قيم المجتمع.

جاء هذا خلال عرضه لمشروعي قانون العقوبات والوقاية أمام اللجنة القانونية، مضيفا أن خطاب الكراهية أصبح يشكل تهديدا على مجتمعنا، وما زاد من تفشيه مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قوله، أن محاربة خطاب التمييز لا يمس بحرية التعبير

واكد الوزير، أن جزائر الجديدة قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء.

كما أن الجزائر تعمل على القضاء على اشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة، خاصة وأن

الدستور الجزائري ينص على مساواة المواطنين أمام القانون وعدم التذرع

يعاقب القانون الجزائي على التمييز وتجريم فعل التمييز، لذا وجب معالجة الأشياء والجهات الفاعلة فيه واستخدام الاتصالات ومعالجته والتصدي له والتخفيف من حدته.