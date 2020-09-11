زغماتي: دسترة حماية حقوق المرأة سيعزز من مكانتها في المجتمع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماني، اليوم الجمعة، أن “دسترة حماية حقوق المرأة سيعزز من مكانتها في المجتمع”.

وقال زغماتي، خلال رده على مناقشات مشروع تعديل الدستور بمجلس الأمة، وفي رد له على سؤال حول حقوق المرأةـ أن “المواطن الجزائري دسترة حماية المرأة يعزز مكانة المرأة في المجتمع”.

وبخصوص ضمان حق المواطن في سكن والصحة قال زغماتي أن “ذلك ليس بالجديد على المجتمع الجزائري”.

وقال زغماتي أن “بيان اول نوفمبر يكرس مبدأ الحقوق للمواطنين والدولة الإجتماعية”.

وأشار زغماتي أن “الجزائر لطالما كانت فخورة بوجود الطبقة المتوسطة وهو مفهوم جديد للدولة الإجتماعية”.

وقال زغماتي أن “الطبقة المتوسطة اليوم كادت أن تندثر”.

كما تطرق وزير العدل ايضا إلى أن “ترأس رئيس الجمهورية لمجلس الأعلى للقضاء هو اكبر ضمان لإستقلال القضاء”.