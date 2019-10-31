زغماتي: دورة ثانية للمجلس الأعلى للقضاء شهر نوفمبر المقبل لدراسة طعون القضاة المحولين

بعث وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بمذكرة توضيحية للنواب العامين و ورؤساء المجالس القضائية تقضي باستقبال مذكرات تظلم القضاة المحولين على مستوى مصالحهم.

وطالب زغماتي في تعليمته بتبليغ القضاة الذين لم يرضوا بالحركة التحويلية التي اقرها المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأولى سنة 2019،بتقديم طعونهم لدى الجهات المحولين إليها.

وأكد زغماتي على أن هذه الطعون يجب أن ترفق بنسخة من محضر التبليغ محرر من قبل الجهة القضائية المحولين منها، ومحضر التنصيب لدى الجهة القضائية الجديدة.

وامر زغماتي النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية المحولين منها القضاة عدم تلقي أي تظلم من هؤلاء ودعوتهم لتقديمها اما الجهات القضائية المحولين إليها.

وأكد زعماتي بان طعون القضاة ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية لسنة 2019،في الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019