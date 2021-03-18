زغماتي.. دور القضاء بقانون الانتخابات الجديد دليل على احترافية القضاة

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، إن النظام الانتخابي هو المعترف القانوني به والوحيد بكل دول العالم.

وأضاف وزير العدل، أن ضمان نزاهة وصحة الانتخابات بمثابة مهمة سيادية للدول وهو رهان حقيقي يقع على عاتق السلطات وأجهزة الدولة.

وأشار الوزير، إلى أن قانون الانتخابات خص القضاء بمهمة التحضير لمختلف الاستحقاقات، وبرئاسة كل اللجان الانتخابية المستحدثة في السلطة المستقلة.

وأكد زغماتي، أن هذا الدور دليل آخر على مدى احترافية القضاة ومدى قدرتهم على تحمل المسؤوليات ورفع التحدي.

وجدّد الوزير إبرازه لتصدي القضاة لكل محاولات النيل على مصداقيتهم، واستطاعوا بفضل قناعتهم من الإفلات ن الحكم القاسي في التاريخ.

وثمّن وزير العدل، مبادرات رؤساء الجهات القضائية المتمثلة في إبرام اتفاقيات لتمكين القضاة من تحصيل معارف الأساتذة الجامعيين والإطارات المؤهلة.