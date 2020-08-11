زغماتي: رئيس الجمهورية يأمر بإعداد مشروع قانون لردع العصابات المتحاربة بالسيوف والأسلحة البيضاء

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أن رجال القضاة سيتصدون لذوي النوايا السيئة المتربصين بالبلاد.

واضاف الوزير خلال تنصيبه مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزاىر، أنه انتشرت مؤخرا ظاهرة غريبة على مجتمعنا تتمثل في عصابات مجموعة من الاشخاص المتحاربة باستعمال الأسلحة البيضاء على غرار السيوف، حيث أمر الرئيس باعداد مشروع قانون لردع هذه الظاهرة وهو في المرحلة النهائية.

وشدد الوزير على ان القضاء معني بحماية السلم والامن في المجتمع والتعامل معه بالصرامة اللازمة.

وأضاف زغماتي، ان بلادنا تعرف ايضا ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي المساس بحرية الاشخاص والاعتداء على مؤسسات الدولة والأخطر من هذه أن السلوكات تتزامن مع ظرف تمر به البلاد على غرار الوضع الصحي والإقتصادي، حيث استغل مرتكبو افعال هذه السلوكات بعدما احسوا باللاعقاب الذي يضمنه لهم الانترنيت و التستر وراء ألقاب مستعارة من خارج الحدود والذي له ٱثار وخيمة على البلاد.

اشار حافظ الاختام ان رجال القضاة مطلوبين بالتحلي باليقظة والتصدي لاصحاب النوايا السيئة المتربصين بالبلاد.