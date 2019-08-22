زغماتي: “سنحارب القضاة الفاسدين أصحاب القرارات الرديئة”

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن القضاء والقيام بالعدل هو نشاط إنساني ومسؤولية ثقيلة لا يقدر على حملها إلا النزهاء.

وأضاف الوزير خلال تنصيبه للنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة بوجمعة لطفي، أن تطبيق العدالة يجب أن تكون في أيدي نظيفة.

وأشار زغماتي، إلى أن القضاةيجب أن يتمتعوا بالخصال النبيلة من خلال نوعية الأحكام وسلامة القرارات.

مؤكدا أن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية مهما بلغت درجة عالية من سلامة الإجراءات لم ترق في نظر المواطن والمتقاضي.

وأضاف حافظ الأختام، أن هناك قرارات صائبة ونبيلة مصدرها قاضي مشهود له بالاخلاق الفاضلة.

كما أن هناك قرارات رديئة صادرة عن القضاة السيئين وهي الأحكام والقرارات التي تولد للمواطن الإحباط والسخط والتشكيك.

وأكد الوزير أن هناك قضاة يصدرون أحكاما وقرارات رائعة ولحسن تطبيق الإجراءات تبقى رغم ذلك محل تشكيك وتأويل.

أما الفئة الثانية فهناك قرارات صارمة وضعيفة المحتوى دون المستوى المطلوب.

أما الفئة الثالثة فهناك أحكام وقرارات ذات المحتوى الرديئ، وهي آفة يستوجب محاربتها والتصدي لها دون مجاملة أو تسامح.