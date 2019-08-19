زغماتي غاضب من تأخر إنجاز مشاريع بقطاعه في وهران!

أعرب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن امتعاضه من تأخر إنجاز بعض المرافق التابعة لقطاعه، بوهران.

وخلال زيارة الوزير لولاية وهران لتنصيب النائب العام، والرئيس الجديدين لمجلس قضاء الولاية، قام الوزير بتفقد بعض المرافق التابعة لقطاعه.

على غرار مؤسسة إعادة التربية الجديدة بـ “بئر الجير” بقدرة استيعاب ألف نزيل، والتي شرع في انجازها سنة 2009.

حيث أبدى استيائه الكبير من مدى التأخر الحاصل في إنجاز هذه المشروع، خاصة أنّ الظروف كلها مهيأة ولا توجد عراقيل.

أين أكد على ضرورة تسليم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم ورشات إنجازه أزيد من 80 بالمائة شهر جانفي المقبل.

كما أعرب عن تأسفه لغياب مبررات تأخر تجسيد هذه العملية بالرغم من توفر الموارد المالية المخصصة لها.