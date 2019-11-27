زغماتي: قانون الإجراءات الجزائية خطير والنسخة الحالية لاتتماشى مع الواقع الجزائري

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن قانون الإجراءات الجزائية يعتبر قانون خطير وحساس و كل ما تم تعديله في هذه النسخة له قراءة شاملة .

وأشار زغماتي في كلمته خلال عرضه التقرير التمهيدي لمشرورع قانون الإجراءات الجزائية على مجلس الأمة أن جميع من منحت له صفة الضبطية القضائية يتمتعون بمستوى عالي و يستفيدونم ن تكوينات داخل و خارج الوطن.

واكد زغماتي بأن قانون الإجراءات الجزائية في نسخته الحالية لايلائمنا خلال العمل في الميدان وهو قانون مستورد من الخارج ولا يمكن العمل به في الجزائر.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة سن قوانين تتماشى مع الواقع الجلزائري، مشيدا بالكفاءات الجزائرية التي يمكنها صياغة هذه القوانين سواء في الجامعات أو قطاع العدالة ، واصفا القانون الحالي بأنه قانون خاطئ.

وفي تعليقه عن توقيف شباب بولايات جنوبية حكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة قال زغماتي أن قضاء لا يحكم بمجرد وشايات ، مضيفا بأن المواطن قبل أن يحاكم يمر عبر عدة مراحل من التحقيق.

وأضاف ذات المتحدث ان مالم يفهم في الحكم الذي وصل لـ20 سنة ضد هؤلاء الشباب هو أن التهمة متعلقة بأمن الوطني و الداخلي للبلاد.