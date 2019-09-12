زغماتي: قانون الإنتخابات يبعد الإدارة عن جميع العمليات الانتخابية

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، أن الشعب الجزائري على موعد هام مع الإنتخابات الرئاسية.

وأردف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجنب الجزائر الوقوع في الشغور الدستوري الذي يذهب بالبلاد إلى المجهول.

وخلال عرضه قانوني مشروعي قانوني تعديل قانون الإنتخابات والسلطة المستقلة على اللجنة القانونية بمجلس الامة، قال أن القانون يقترح أن تتمتع السلطة المستقلة للانتخابات بالآليات المناسبة.

و من أهم ما يميزه انه يبعد الإدارة عن جميع العمليات الإنتخابية، ما يعني أنها ستكون على الحياد في هذه العملية.

وقال أن مشروع قانون الإنتخابات يتضمن 45 مادة تم توزيعها على 4 أقسام.