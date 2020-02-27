زغماتي: لا دخل لوزارة العدل في تجميد مسابقات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مهنة المحاماة، مهنة حرة ومستقلة، تنظمها قوانين ومراسيم خاصة.

وفي جوابه على سؤال يتعلق بتجميد دورات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير أن 2060 طالبا، نجحوا في آخر مسابقة لنيل “capa” سنة 2015.

مضيفا، أن مجلس منظمات المحامين لم يبدي حاجاته لمحامين، أو ضرورة فتح مسابقة “capa”.

وأكد وزير العدل، أن دورات أداء اليمين القانونية للمتخرجين الذين تحصلوا على هاته الشهادة المهنية، كانت تتم على مستوى النقابات وتحت وصايا النقيب.

وأصبحت دورات أداء اليمين، من إخصاص مجلس إتحاد منظمات المحامين حصرا ، يضيف الوزير.

وحول فتح الدورات لأداء اليمين القانونية، قال زغماتي، أن فتح الدورات، ليست من صلاحيات وزارته.