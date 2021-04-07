زغماتي: لهذا ظلت المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية عاجزة على سد منافذ الفساد وهدر المال

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن المنظومة المؤطرة للصفقات العمومية، عرفت الكثير من التعديلات لا سيما في العقدين الاخيرين.

وأفاد خلال االملتقى حول اشكالية نضج المشاريع وآثارها على منازعات الصفقات العمومية، أن كثرة تعديلات المنظومة ، جعلتها غير مستقرة.

وأضاف “رغم بعض التحسينات، فقد ظلت غير قادرة على سد كل منافذ الضعف والفساد وتواصل هدر المال العام عبرها”.

وذكر على سبيل المثال عدم المساواة بين المتنافسين، وحجب المعلومات عن القادرين على الانجاز وتوظيف الاستعجال لإيثار مقاول على آخر.

بالإضافة إلى انتهاك سرية الأظرفة، والمبالغة في شروط الأهلية والاستثناءات الحصرية.

وكذا الاعلان في صحف صغيرة مضمورة ذات مقروئية محدودة.

ومن هنا –يضيف الوزير- فقد أضحى السهر على ولوج المشاريع الاستثمارية حيويا.

وهذا بالنظر إلى تأثيره على مجريات الانجاز وجودته قبل الإقبال على إبرام الصفقات العمومية

هذه الأخيرة التي أصبح تحسين وتطوير نظامها القانوني وإطارها التقني حسب المعايير المعمول بها دوليا من الرهانات التي يتعين على المعنيين تحقيقها.

لا سيما أن الدستور الجديد قد افرد الصفقات العمومية بعناية خاصة.