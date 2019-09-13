زغماتي: مجلس المحاسبة سيراقب أموال السلطة المستقلة للإنتخابات

قال بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، إن مشروع نصين القانونين المتعلق بالإنتخابات هدفه تحقيق المساواة بين المترشحين.

وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة،أن مشروع النصين يبين كيفية تكريس مفاهيم عدم التحيز والتمييز بين المترشحين.

وأشار الوزير في رده حول القوائم الإنتخابية، أن مشروع القانون لم يأت بجديد فيما يخص مراجعة القوائم الانتخابية.

وأفاد أن الجديد يكمن في تشكيل لجنة خاصة لمراقبة القوائم الانتخابية فجميع القواعد لم يمسها التغيير، المراجعة العادية كل سنة والمراجعة الاستثنائية بمناسبة الإستحقاق الإنتخابي.

وأضاف في سياق ذي صلة، أن مراقبة الميزانية المخصصة للسلطة المستقلة تكون من قبل مجلس المحاسبة.

خاصة وأن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة هي أموال عمومية وكغيره يخضع للطرق العادية للمراقبة والقانون واضح.