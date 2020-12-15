زغماتي مخاطبا الطلبة القضاة: القضاء ليس مصدرا للثراء “ولي جاء باش يترفه راه غالط

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في ختام زيارته للمدرسة العليا للقضاء وتنصيبه للمدير العام الجديد اليوم، إنّ القضاء هو مهنة نبيلة وشريفة ومن يعتقد أنها مصدر للثراء فقد أخطأ.

وأضاف زغماتي مخاطبا الطلبة القضاء” من كان يعتقد أن القضاء مصدر ثراء فقد أخطأ و اللي دار في بالو أنه جاي للعدالة باش يترفه فهو غالط”.

وأشار وزير العدل إلى أن القضاء يعطي للقاضي مكانة اجتماعية مرموقة فيصبح القدوة في محيطه القريب و البعيد فالقاضي مؤتمن وما أدراك ما الأمانة.

وأضاف” هذه الأمانة تعطي لنا صورة على الأمانة فالأبناء أمانة لدى الزوج، والمسجون أمانة لدى مدير المؤسسة العقابية”.

وشدد الوزير في كلمته على حقوق المتقاضين، أين قال “حقوق الناس وحرية الناس و عرض الناس أمانة لدى القاضي”.

وختم زغماتي كلامه بالتذكير بواجب التحفظ لدى القضاة، خاصة على أسرار الناس، بالإضافة إلى القول أن قضاة مهنة شاقة وصعبة.