زغماتي: مخلصون أخرجوا الجزائر من حالة مخاض عسير

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، “إن البلد كانت منذ بضعة أشهر في حالة مخاض عسير”.

وأوضح زغماتي، اليوم السبت، “لكن بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت بلادنا الجزائر من الخروج من مأزقها”.

وأضاف قائلا “لتنفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته ومقدراته التي أنعم الله بها عليه”.

وأكد زغماتي “لابد لنا أن نعلم أن المكاسب التي حققتها بلادنا منذ بضعة أشهر بفضل يقظة ابنائها في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حمايتها”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “يقع على كل واحد منا كل في مجال عمله واختصاصه ان يصدق النية ويحسن العمل وأن يحافظ على هذه الأمانة ويصون هذه الوديعة”.