زغماتي: مراجعة منظومة توظيف القضاة وإعادة النظر في الخريطة القضائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن “سيتم مراجعة منظومة توظيف القضاة وإعادة النظر في الخريطة القضائية”.

وكشف زغماتي، اليوم السبت، أن الهدف “هو تحقيق ثلاث أهداف البحث في الميزات العملية بتحسين العمل الفضائيةو تطوير أداء مرفق العدالة لتسهيل اللجوء إليه وتقييم عصرنة العدالة”.

كما أكد زغماتي على ضرورة “تعميم إستخدام الرقمنة في القطاع، وتوسيع العمل بالخدمات الإلكترونية والإستغناء التدريجي عن الورق”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “تقرر اعتماد الرقمنة الشاملة في القطاع”.

وأوضح زغماتي بضرورة “اعادة النظر في صلاحيات وتسير بعض الجماعات القضائية”