زغماتي: “مسألة تكوين القضاة حساسة جدا.. وأرفض من يقمر بحياة الناس”

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن مسألة تكوين القضاة حساسة جدا، معبرا عن رفضه القاطع لتكوينهم وتخرجهم بالعدد وليس الكفاءة.

وأوضح زغماتي اليوم الأحد، خلال عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية “أتذكر في سنوات مضت ليست بالبعيدة في بداية الثمانيات كانت المدرسة الوطنية للادارة تكون القضاة في السنة على الاكثر 13 قاضي”.

وأضاف “الدولة كانت تكون قضاة نوعية، واليوم أصبحنا “نقمر” بالعدد ونسمح بتخرج 500 قاضي في 3 سنوات، هذا أمر مرفوض ومبالغ فيه”.

وقال زغماتي ” كيف يمكن تكوين هذا الكم الهائل من القضاة في فترة صغيرة، ونبعثوهم للمحاكم للفصل في حياة الناس وأرزاقهم، انا لست مع هذا الطرح”.

وأكد ذات المتحدث: “افضل أن تبقى قضيتي في العدالة 3 سنوات ويحكم فيها عن جدارة، على ان تبقى 3 اشهر ويخرج حكم لا أساس له”.

وأشار وزير العدل أنه ليس ضد القضاة، لكنه مع القاضي الحقيقي.