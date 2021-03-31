زغماتي.. مسار الرئيس تبون للخروج من الأزمة الحالية يعتبر “طوق النجاة”

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن المسار الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للخروج من الأزمة الحالية يشكل طوق النجاة.

وأوضح، وزير العدل، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على كل شخص التقيد بمسار الرئيس تبون من أجل الخروج من الأزمة الحالية.

وأبرز زغماتي، الدور المحوري الذي لعبه القضاء في حماية المسار الانتخابي ببناء الآليات الجزائية.

وعن التشريعيات، أشار وزير العدل أنها ستعمل على استعادة العافية للبلاد، مردفا أن القضاء يملك القوة والعزم لحماية صوت المواطن.

ودعا وزير العدل حافظ الأختام، المواطنين إلى تلبية نداء الوطن.