زغماتي: مقبلون على الإستفتاء وبعده مباشرة سيتم تنظيم الإنتخابات

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، “مقبلون على الإستفتاء وبعده مباشرة سننظم الإنتخابات”.

وأكد زغماتي، من عين الدفلى، أننا “مقبلون على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وبعدها مباشرة سيتم تنظيم الانتخابات”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الموعد حاسم”.

وأوضح وزير العدل أن “مفتاح ممارسة السياسة هي الانتخابات وسر نجاح الدولة هي الشفافية والمصداقية في الانتخابات”.

وقال زغماتي أنه “لم يطعن أي كان في شفافية الانتخابات، بل وحتى المنافسين اعترفوا بشفافية الانتخابات، وتم تهنئة رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات”.

وقال زغماتي أيضا أن “الدستور أعطى مكانة للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات لغاية الاعلام المؤقت عن الانتخابات، ولاوجود للإدارة في سريان الانتخابات”.