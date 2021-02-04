زغماتي من قسنطينة: “يجب تطبيق مرسوم الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية”
شدد وزير العدل، بلقاسم زغماتي اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق مرسوم الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية.
وأكد وزير العدل
، في السياق ذاته، أن الدولة ستلجأ لتطبيق “عقوبات صارمة” ضد كل من لا يمتثل لتطبيق هذا المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول
.
هذا وأبدى زغماتي استياءه من الإدارات التي لاتزال تشترط على المواطنين
تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية.
وتجدر الإشارة، إلى أن زغماتي كان دشن اليوم المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية.
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