زغماتي : نزاهة القضاة خط أحمر وممنوع التشكيك في حيادهم

صرح اليوم وزير العدل حافظ الاختام امام نواب البرلمان نزاهة القضاة خط أحمر وممنوع التشكيك في نزاهتهم.

وأضاف زغماتي في رده على اسئلة النواب أن هناك حقائق يجهلها الكثير من الناس هو ما يعانيه القضاة من ضغوطات

مشيرا ان هناك قضاة مهددون بالقتل سلامة أجسامهم، ومثال على ذلك قاضي تلمسان خلال عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة.

وكشف الوزير ان القاضي هرب إلى دورة المياه خوفا من القتل، حيث أرادوا كسر الباب عليه من اجل سرقة منه المحضر الذي صوره في هاتفه.

وأعطى زغماتي مثالا اخر عن الضغوطات التي يتعرص لها القضاةمثال بقاضية غرداية التي تعاني من الصدمات إلى يومنا هذا

وبالرعم من كل شيئ ورغم ذلك صمدت وقالت قرارها الأخير.

وإختتم الوزير ان نزاهة القضاة لا شك فيها وفوق كل إعتبار ولهم الأستقلالية المطلقة.