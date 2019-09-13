زغماتي : “وسائل الإعلام ستخضع للسلطة المستقلة للانتخابات..ولا فرق بين العمومية والخاصة”

أكد وزير العدل حافظ الاختام ، ان السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات ، لن تفرق بين وسائل الاعلام العمومية و الخاصة.

وقال بلقاسم زغماتي في رده عن انشغالات نواب مجلس الامة ، ان السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات هي من تتولى تسيير مجال مراقبة وسائل الاعلام خلال العملية الانتخابية .

وأكد الوزير ان وسائ الاعلام العمومية و الخاصة تخضع لسلطة الهيئة المستقلة لانظيم الانتخابات .

واضاف ان من حق الهيئة المستقلة توقيف أي وسيلة اعلامية مؤقتا او لغاية انتهاء العملية ف يحالة اقترافها تجاوزات .

من جانب آخر، لم يستبعد وزير العدل، انجاز موقع الكتروني للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات لتسهيل العملية .