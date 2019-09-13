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زغماتي : “وسائل الإعلام ستخضع للسلطة المستقلة للانتخابات..ولا فرق بين العمومية والخاصة”

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زغماتي : “وسائل الإعلام ستخضع للسلطة المستقلة للانتخابات..ولا فرق بين العمومية والخاصة”
بقلم شهرزاد مزياني

أكد  وزير العدل حافظ الاختام ، ان السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات ، لن تفرق بين وسائل  الاعلام العمومية و الخاصة.

وقال بلقاسم زغماتي في رده عن انشغالات نواب مجلس الامة ، ان السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات  هي من تتولى تسيير مجال  مراقبة وسائل الاعلام خلال العملية الانتخابية .

وأكد الوزير ان وسائ الاعلام العمومية و الخاصة تخضع لسلطة الهيئة المستقلة لانظيم الانتخابات .

واضاف ان من حق الهيئة المستقلة  توقيف أي وسيلة اعلامية مؤقتا او لغاية انتهاء العملية ف يحالة اقترافها تجاوزات .

من جانب آخر، لم يستبعد وزير العدل،  انجاز موقع الكتروني للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات لتسهيل العملية .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699428

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