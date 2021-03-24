زغماتي ونظيرته السويسرية يتفقان على تعزيز التعاون القضائي

اتفق وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، ونظيرته السويسرية، كارين كيلر سوتر، على تعزيز التعاون القضائي.

وشكر زغماتي، وزيرة العدل والشرطة السويسرية، على زيارتها للجزائر، والتي مكنت الطرفين من الاطلاع على التعاون القضائي والقانوني.

وقال إن المحادثات كانت جدية وصريحة، ذات بعد استشرافي للمستقبل.

وتم الاتفاق على تبادل الخبرات، وإفادة قضاة الجزائر بالتجارب السويسرية، في مجال محاربة الإرهاب وتجار المخدرات.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل السويسرية، تدعيم العلاقات مع الجزائر، للمساهمة في التعامل القضائي من خلال تكوين الخبراء القانونين.