زغماتي يؤكد على ضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة في محاربة الفساد

أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، على ضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد.

وأورد زغماتي، بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية: “أتجاوب مع إقتراحاتكم، بضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد، التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة مثلما هو جار في التشريع المقارن”.

ويأتي ذلك، مع إمكانية تحريك الدعوى العمومية لمحافظ الدولة، بشأن الجرائم الملاحظة بمناسبة إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية في المادة التجارية، يضيف زغماتي.

وشدد الوزير، على أن للقضاء الإداري، مسؤولية عظمى، للمساهمة في محاربة ظاهرة الفساد المقيتة، بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون، بكل حياد وتجرد وإستقلالية.