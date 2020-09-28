زغماتي يتشكر قضاة وموظفي مجلس قضاء وهران

قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تشكراته إلى قضاة وموظفي مجلس قضاء وهران وإلى موظفي المؤسسات العقابية.
وجاء في رسالة الشكر التي بعثها وزير العدل إلى رئيسي المجلس ولكافة قضاة المجلس وموظفيه وكذا لجميع موظفي المؤسسات العقابية بدائرة الإختصاص:”
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
“يطيب لي عقب زيارة العمل والتفقد، التي قادتني إلى مجلس قضاء وهران، يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، أن أعرب لكم، ولكل السيدات والسادة القضاة والموظفين،
عن خالص امتناني وشكري على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم لهذه الزيارة وما وقفت عليه خلالها من إنجازات، تبعث على الفخر والاعتزاز بما بلغته جهاتنا القضائية بوهران، من جودة في مقراتها وعصرنة في وسائل تسييرها وترقية عملها القضائي وحسن أداء مرفق العدالة.”
وأضاف زغماتي:”ولا يفوتني، وأنا أشيد بهذه الإنجازات المحقّقة في ظرف وجيز من توليكم مسؤولية هذا المجلس القضائي، أن أشيد أيضاً بجهود القضاة والموظفين على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، الذين أثروا على أنفسهم،رغم ظروف الحجر الصحي، أن تستمر المؤسسة القضائية وجميع المؤسسات العقابية، في أداء خدماتها للمتقاضين والمواطنين بدون انقطاع.”
وواصل وزير العدل:”ولا غرو في أن هذه الزيادة من الانجازات، تدعو إلى زيادة في درجة المسؤولية للمحافظة عليها والسهر على تحسين تسييرها ونوعية أداء خدماتها، وهذا ما أهيب به وبحرصكم الدؤوب عليه.”
“مغتنماً هذه الفرصة لأذكر، أيضاً، بالدور المحوري لرؤساء الجهات القضائية في إشاعة أخلاقيات مهنة القضاء وسط زملائهم، وحرصهم الشديد على مرافقة الجدد منهم، وأن يكونوا لهم دائما القدوة الحسنة أثناء أداء عملهم أو خارجه.”
وفي الأخير جدد زغماتي شكره على الاستقبال المميز، متمنيا لكل القضاة والموظفين، السداد والنجاح في مهامكم، والله المستعان ولي التوفيق.”
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