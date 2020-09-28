زغماتي يتشكر قضاة وموظفي مجلس قضاء وهران

قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تشكراته إلى قضاة وموظفي مجلس قضاء وهران وإلى موظفي المؤسسات العقابية.

وجاء في رسالة الشكر التي بعثها وزير العدل إلى رئيسي المجلس ولكافة قضاة المجلس وموظفيه وكذا لجميع موظفي المؤسسات العقابية بدائرة الإختصاص:”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

“يطيب لي عقب زيارة العمل والتفقد، التي قادتني إلى مجلس قضاء وهران، يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، أن أعرب لكم، ولكل السيدات والسادة القضاة والموظفين،

عن خالص امتناني وشكري على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم لهذه الزيارة وما وقفت عليه خلالها من إنجازات، تبعث على الفخر والاعتزاز بما بلغته جهاتنا القضائية بوهران، من جودة في مقراتها وعصرنة في وسائل تسييرها وترقية عملها القضائي وحسن أداء مرفق العدالة.”