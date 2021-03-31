زغماتي يدعو إلى الإهتمام بتكوين المعنيين بتحرير أوجه الطعن بالنقض

أشاد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بالتعاون بين الجزائر وفرنسا والذي يعززه القرب الجغرافي ويدعمه التشابه في الأنظمة القانونية المعمول بها بين البلدين.

وعبر الوزير، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض، عن سعادته بالإلتقاء بزملائه بالمحكمة العليا.

وأكد زغماتي، بأنه مدرك، إن تقنيات الطعن بالنقض تترجم الدور المحوري للمحكمة العليا.

مشيرا إلى إن التحكم في هذه التقنيات، يعزز إصدار قرارات صائبة.

ودعا الوزير، جميع الفاعلين في المجال، لبذل المزيد من الجهد للإستفادة من هذا اليوم الدراسي.

كما دعا زغماتي، إلى الإهتمام بالتكوين المستمر لجميع المعنيين بتحرير أوجه الطعن، مثل قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة لا سيما الملتحقين الجدد بها.