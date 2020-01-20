زغماتي يستجيب لنداء “اسحاق” المصاب بالسرطان

استجاب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، لنداء الطفل “اسحاق” المصاب بالسرطان.

وطالب الطفل “اسحاق” المنحدر من ولاية تيسمسيلت، الوزير زغماتي، تدخله لرؤية والديه في السجن.

وأمر وزير العدل، من المصالح المعنية، بتسهيل إجراءات إلتقاء الطفل “اسحاق” بأمه وأبيه.

ومن بين الإجراءات التي أمر بها زغماتي، إلتقاء الطفل، مباشرة مع والديه، وليس من وراء الزجاج.

وتتواجد أم الطفل اسحاق، في سجن تيارت، لمدة 20 سنة، وأبوه في سجن سعيدة بـ15 سنة.

للإشارة، بثت قناة النهار، مقطع فيديو للطفل اسحاق المصاب بالسرطان، وهو يطلب المساعدة من وزير العدل، لرؤية والديه.