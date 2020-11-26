زغماتي يشارك اليوم الخميس في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي اليوم الخميس في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء العدل العرب.

وحسب بيان للوزارة، فإن المجلس سيناقش 14 بندا على رأسها مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأضاف البيان، أن وزير العدل سيشارك بصفته عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في هذه الدورة.

وستعقد الدورة عبر تقنية الإتصال عن بعد، التي سبقها الإجتماع الـ(66) للمكتب التنفيذي للمجلس، الذي درس مشروع جدول أعمال الدورة وأقره ورفعه للمجلس.

وحسب ذات البيان، فسيستعرض الوزير الإصلاحات القانونية والقضائية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة.

كما سيتطرق إلى كيفية تفعيل التعاون العربي – العربي في المجال القانوني والقضائي بما يخدم مصالح المواطن العربي.

خاصة في هذا الظرف البالغ الحساسية الذي فرضه وباء كوفيد-19 وتداعياته على التعاون القانوني والقضائي العربي خاصة.

وأشارالبيان، إلى أن وزراء العدل العرب سيناقشون خلال هذه الدورة جدول أعمال يتكون من أربعة عشر (14) بندا.

ويأتي على رأسها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها.

بالإضافة إلى الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وموضوع دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأوضح ذات المصدر، أن الدورة ستنظر أيضا في ملف توحيد التشريعات العربية وذلك بالنظر في مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، وكذا مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع اتفاقية لحماية ومساعدة النازحين داخلها ومشروع برتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة العربية، المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.