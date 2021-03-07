زغماتي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

يترأس اليوم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الوفد الجزائري رفيع المستوى المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وستجرى أشغال الإجتماع عن طريق التحاضر عن بعد من 7 إلى 12 مارس بكيوتو في اليابان.

وأفاد بيان للوزارة، أن الجزائر تشارك في هذا الحدث العالمي المنظم حول موضوع “النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون” نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030″.

وأوضح البيان، أن الوزير سيلقي كلمة خلال هذا الاجتماع الذي سيتطرق إلى الإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى النهج المتكاملة للتصدي للتحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية، .

كما سيتطرق الوزير إلى التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها.

وأوضح البيان، أن هذا المؤتمر الذي ينظم كل خمس سنوات يعد من أهم المؤتمرات التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة.

كما يمثل فرصة لتبادل التجارب الكفيلة بفرض سيادة القانون والتصدي للجرائم الخطيرة والمستجدة.