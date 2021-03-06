زغماتي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

يترأس بلقاسم زغماتي، وزير العدل، عن بُعد، الوفد الجزائري المشارك بأشغال مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وحسب بيان وزارة العدل، ينعقد الاجتماع بكيوتو في اليابان، من 7 إلى 12 مارس 2021 .

ويتعلق موضوع الاجتماع بـ “النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

وتشارك الجزائر في هذا الحدث العالمي بحضور سفير الجزائر باليابان وممثلة الجزائر بالمكتب الدائم للأمم المتحدة بفيينا.

كما يشارك فيه، عن بُعد، ممثلون عن عدة قطاعات معنية بالموضوع ويُلقي وزير العدل، كلمة خلال الإجتماع الرفيع المستوى.

ويُنظم هذا المؤتمر كل خمس سنوات ويُعد من أهم المؤتمرات التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة.

وتتناول المواقف الحكومية الرسمية والخبرات والسياسات الناجحة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وهي فرصة لتبادل التجارب الكفيلة بفرض سيادة القانون والتصدي للجرائم الخطيرة والمستجدة.

لذلك تحرص أغلب الدول على المشاركة فيه، كما يشارك فيه الباحثون والمنظمات غير الحكومية.

ويتمثل جدول أعمال المؤتمر في المواضيع الآتية :

الإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

النُّهـــُج المتكاملة للتصدي للتحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية.

النُّهـــُج المتعددة الأبعاد التي تعتمدها الحكومات من أجل تعزيز سيادة القانون توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.

وكذا إقامة مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، ووضع تدابير إجتماعية وتعليمية وأخرى، لترسيخ ثقافة إحترام القانون والهويات الثقافية.

بالإضافة الى التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية لمنع الجرائم بجميع أشكالها والتصدي لها.