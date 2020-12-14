زغماتي يشرف على تدشين مقر المدرسة العليا للقضاء وتنصيب المدير العام الجديد

يشرف وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، غدا الثلاثاء، على مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

إلى جانب ذلك، سيُنصب وزير العدل، جادي عبد الكريم مديرا عاما للمدرسة.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذا التدشين يتزامن مع انطلاق التكوين القاعدي لدفعة جديدة من الطلبة القضاة المتكونة من 116 ناجحا في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أن مقر المدرسة العليا للقضاء يتسع لـ 1000 مقعد بيداغوجي، ويمتد تكوين الطلبة القضاة لمدة أربعة (04) سنوات منها سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي.

كما ستكون هذه الزيارة فرصة الوزير لإلقاء كلمة بالمناسبة، وحضور جانب من محاضرة تحت عنوان “أخلاقيات مهنة القضاء”، لتختتم الزيارة بمعاينة السيد الوزير ومرافقيه لمختلف مرافق المدرسة.