زغماتي يشرف على تدشين مقر المدرسة العليا للقضاء وتنصيب المدير العام الجديد

الوطني
  • -
  • 0
زغماتي يشرف على تدشين مقر المدرسة العليا للقضاء وتنصيب المدير العام الجديد
بقلم خالد زوبيري

يشرف وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، غدا الثلاثاء، على مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

إلى جانب ذلك، سيُنصب وزير العدل، جادي عبد الكريم مديرا عاما للمدرسة.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذا التدشين يتزامن مع انطلاق التكوين القاعدي لدفعة جديدة من الطلبة القضاة المتكونة من 116 ناجحا في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أن  مقر المدرسة العليا للقضاء يتسع لـ 1000 مقعد بيداغوجي، ويمتد تكوين الطلبة القضاة لمدة أربعة (04) سنوات منها سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي.

كما ستكون هذه الزيارة فرصة الوزير لإلقاء كلمة بالمناسبة، وحضور جانب من محاضرة تحت عنوان “أخلاقيات مهنة القضاء”، لتختتم الزيارة بمعاينة السيد الوزير ومرافقيه لمختلف مرافق المدرسة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=934815

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com