زغماتي يعرض مشروعي قانون العقوبات والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة

إستمعت اليوم الأربعاء لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة لوزير العدل حافظ الأختام الذي عرض القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما وقانون العقوبات.

وخلال الجلسة تطرق ممثل الحكومة أثناء عرض المشروعين إلى مختلف أحكامهما وأهميتهما لاسيما في أخلقة الحياة العامة، التي تُعد القاسم المشترك بين المشروعين.

وحضر الجلسة التي ترأسها نورالدين بالأطرش إلى جانب ممثل الحكومة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

كما حضر محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

هذا وقد ناقش أعضاء اللجنة الأحكام التي تضمنهما المشروعان، وطرحوا جملة من الأسئلة والانشغالات واستمعوا إلى ردود ممثل الحكومة عليها.

وللإشارة سيتم إعداد اللجنة تقريرين حول المشروعين لعرضهما في الجلسة العامة المقررة غدا الخميس 23 أفريل 2020.