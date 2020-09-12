زغماتي يعزي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق في وفاة عبد الرحمان بودشيش

عزى وزيرالعدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق عبد الله مباركية، في وفاة عبد الرحمان بودشيش.

ونشرت وزارة العدل على صفحتها الرسمية في فايسبوك:على إثر ورود خبر وفاة الأستاذ عبد الرحمان بودشيش ، بعث بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام برسالة تعزية إلى رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، متضرعا فيها إلى الله أن يتغمد روح فقيد أسرة العدالة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، كما طلب منه أن ينقل إلى أفراد عائلة الفقيد خالص عزائه ومواساته لهم في هذا المصاب الجلل، الذي ألم بنا جميعا ولا حول ولا قوة لنا حياله، سوى التضرع إلى المولى العلي القدير، أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.