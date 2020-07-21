زغماتي يعين بوجمعة لطفي مديرا عام جديدا للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل

عَيَّنَ وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بوجمعة لطفي مديرا عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن بوجمعة تم تنصيبه في مهامه الجديدة يوم الإثنين 20 جويلية 2020.
وتجدر الإشارة، إلى أن بوجمعة لطفي من مواليد 13 جويلية 1970 بعنابة، متحصل على عدة شهادات علمية، من بينها شهادتي الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008، والدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.
وقد شغل بوجمعة منذ انتسابه إلى سلك القضاء سنة 1998 عدة وظائف قضائية، من قاضي حكم بمحكمة سوق أهراس، إلى وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمتي سوق أهراس وقالمة تباعا، ثم رقي إلى وظائف وكيل الجمهورية لدى محكمتي تبسة وقسنطينة على التوالي.
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