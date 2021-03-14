زغماتي يمنع وكلاء الجمهورية بعدم اعتماد الرسائل المجهولة في المتابعات القضائية

أبلغ وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، كافة النواب العامين ووكلاء الجمهورية، عبر جميع محاكم ومجالس القضاء على المستوى الوطني، بضرورة التقيد بالتعليمة الرئاسية التي تمنع الاعتداد على الرسائل المجهولة في تحريك الدعوى العمومية أو مباشرة التحقيقات.

وحسب وثيقة تحوزها “النهار“، فقد وجه زغماتي إرسالية إلى كافة نيابات الجمهورية، شدد من خلالها اللهجة، على ضرورة التقيد بحفظ الرسائل المجهولة وعدم الأخذ بمحتواها بعين الاعتبار.

وأمر وزير العدل بعدم الاعتداد بمضمون تلك الرسائل، تنفيذا لتعليمات رئيس الجهمورية عبد المجيد تبون، مضيفا أنه لاحظ بأن عددا من نيابات الجمهورية ما زالت تستند وتعتمد على الرسائل المجهولة في المتابعات القضائية أو التحقيقات التي تباشرها، متجاهلة بذلك بمحتوى التعليمة الرئاسية الصادرة في 19 أوت 2020.