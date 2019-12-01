زغماتي ينصب المدير العام لإدارة السجون بالنيابة فيصل بوربالة

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زغماتي ينصب المدير العام لإدارة السجون بالنيابة فيصل بوربالة
بقلم نسرين محفوف

نصب اليوم الأحد، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، المدير العام لإدارة السجون بالنيابة فيصل بوربالة.

وخلال اشرافه على التنصيب، توجه زغماتي، بخالص التهاني لبوربالة، على التتويج المستحق.

وقال وزير العدل، إن مسار فيصل بوربالة، يتسم بالجدية والعطاء، لجميع ما أسند له من مهام.

والتحق بوربالة بسلك القضاء سنة 1996، كقاضي بمحكمة الحراش، ثم قاضي تحقيق بسيدي امحمد.

وأشار زغماتي، أن مسار بوربالة حافل بالجدية والنشاط، كما أن تجربته الطويلة في مجال السياسة العقابية وتطبيقاتها العملية والميدانية، أكسبته خبرة في هذا المجال.


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