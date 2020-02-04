زغماتي ينفي تجميد مسابقات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

نفى وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي حرمان الطلبة المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لسنة 2018 /2019 من اداء اليمين والتربص التطبيقية بسبب التجميد.

وقال زغماتي في رده على سؤال كتابي لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بدرة فروخي، أن فتح دورات للتسجيل اوالتربص من اختصاص مجلس المحاماة دون غيره وليس من اختصاص الوزارة.

وعن سؤال حول غياب مدارس جهوية ووطنية للمحاماة، قال زغماتي أن الإجراء يخضع للقانون، وأنه في انتظار تنصيب مدارس جهوية، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.