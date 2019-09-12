زغماتي يُثمن تصويت نواب البرلمان على مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة

ثمن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تصويت نواب البرلمان على مشروعي قانوني للإنتخابات، والسلطة الوطنية المستقلية للإنتخابات، بالأغلبية.

وأكّد بلقاسم زغماتي، خلال جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الإنتخابات والسلطة المستقلة للإنتخابات، بالبرلمان، ان المشروعي قانون الانتخابات، سيضمن تنظيم انتخابات نزيهة واخراج البلاد من الأزمة، التي باتت تلوح في الأفق.

وقال الوزير، ان مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات، “مكسبا عاما” للوطن والشعب لاحتوائه على مواد، تضمن المنافسة السياسية والايمان بمنطق التداول على السلطة.

وأشار بلقاسم زغماتي، ان عمق الاصلاحات التي جاء بها المشروعين ، هو رغبة في المساهمة من اخراج البلاد من حالة الركود .