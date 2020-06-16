زغماتي يُعلن عن إدخال نظام النيابة الإلكترونية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة.

ويأتي ذلك، في إطار تطوير العلاقة بين قطاع العدالة والمواطن.

وأوضح زغماتي، خلال كلمة له بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد لعصرنة العدالة برنو كمال، أن النيابة الإلكترونية تسمح للمواطن بتقديم الشكوى أمام النيابة إلكترونيا.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن نيابة الجمهورية والنيابة العامة، تلتزم بالرد بنفس الطريقة “إلكترونيا” على الشكاوي المقدمة لها من طرف المواطنين.

وأكد زغماتي، أن هذا الإجراء، ينطوي على إيجابيات كثيرة تعود بالفائدة على المواطن، كإختصار الوقت والجهد، لاسيما للجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج.