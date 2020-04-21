زغماتي: 10 سنوات سجنا لناشر خطاب الكراهية

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي،أن قانون العقوبات يقضي بالحبس 10 سنوات سجنا لناشر خطاب التمييز والكراهية علاوة على الغرامة المالية.

وأضاف الوزيى أن العقوبة ستتضاعف في حال كان الضحية طفلا، واستغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها او اعاقتها أو عجزها البدني.

كما ان القانون يهدف إلى تجريم مخصص للمساس بامن الدولة والعقوبة تتراوح من 5 الى 7 سنوات.

المشروع يحدد العقوبات ومضاعفة العقوبة في حال تلقي الاموال من جماعة او تنظيم مهما كان شكله، خاصة إذا كان خطة مدبرة فالحبس من 5 الى 10 سنوات.