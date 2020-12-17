زغماتي: 441 محبوس مُفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، إن 441 محبوس مفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة، إلى غاية جوان 2020.

وجاء ذلك، بفضل الإتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الماقولاتية.

وأورد الوزير، إن هذه المؤسسات المصغرة، قد سمحت بخلق مناصب عمل قارة، خدمة للمجتمع.

وشدد الوزير، على مدراء المؤسسات العقابية، على تطبيق برامج التكوين بمؤسساتهم، بشكل فعال.

ويأتي ذلك، لدعم السياسة العمومية لإعادة إدماج أفضل للمحبوسين خدمة المجتمع، ولسد النقص في بعض المهن والوقاية من الجريمة.

وأكد الوزير، على مرافقة المفرج عنهم وتوجيههم اجتماعيا، وإعلام وتحفيز المحبوسين بغرس الفكر المقاولاتي لديهم.

ودعا زغماتي، الوكالة الطنية لدعم وتنمية المقاولالتية، باستقبال المفرج عنهم، وإعطائهم المعلومات اللازمة لإنشاء مؤسساتهم المصغرة ومرافقتهم.