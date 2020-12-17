زغماتي: 441 محبوس مُفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة

الوطني
  • -
  • 0
زغماتي: 441 محبوس مُفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة
بقلم نادية بن طاهر

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، إن 441 محبوس مفرج عنهم أنشأوا مؤسسات مصغرة، إلى غاية جوان 2020.

وجاء ذلك، بفضل الإتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الماقولاتية.

وأورد الوزير، إن هذه المؤسسات المصغرة، قد سمحت بخلق مناصب عمل قارة، خدمة للمجتمع.

وشدد الوزير، على مدراء المؤسسات العقابية، على تطبيق برامج التكوين بمؤسساتهم، بشكل فعال.

ويأتي ذلك، لدعم السياسة العمومية لإعادة إدماج أفضل للمحبوسين خدمة المجتمع، ولسد النقص في بعض المهن والوقاية من الجريمة.

وأكد الوزير، على مرافقة المفرج عنهم وتوجيههم اجتماعيا، وإعلام وتحفيز المحبوسين بغرس الفكر المقاولاتي لديهم.

ودعا زغماتي، الوكالة الطنية لدعم وتنمية المقاولالتية، باستقبال المفرج عنهم، وإعطائهم المعلومات اللازمة لإنشاء مؤسساتهم المصغرة ومرافقتهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936033

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com