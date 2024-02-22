زفاف في كورونا يجر عريس إلى القضاء

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة اليوم تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ و 50 الف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثالث من العمر “ل.أ” اقام حفل زفافه في قاعة الحفلات في موسم كورونا. و التي كانت فيه التجمعات ممنوعة.

ومثل المتهم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده في مارس 2021. والذي قضى بإدانته بعقوبة شهرين حبس نافذ. عن تهمة تعريض حياة الغير للخطر

وحسب مادار بجلسة لمحاكمة المتهم خالف التعليمة الصادرة عن السلطات الجزائرية التي قضت بغلق قاعات الأفراح. تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، وصرح أنه لم يكن يعلم آنذاك بالقرار الإداري القاضي بغلق قاعات الحفلات.

كما صرحت هيئة دفاعه ان موكلها بتاريخ الوثائع تقدم لقاعة الحفلات ،وصاحب القاعة لم يعلمه بذلك القرار. واضافت ان عدد المعزومين في الفرح انذاك لا يجوز 30 شخص. وأن القاعة كانت مخصصة فقط للاطعام . والمخالفة لابد ان تحرر لصاحب القاعة، وليس لموكلها. ملتمسة بإلغاء الحكم المعارض ضد موكلها، والقضاء من جديد ببرائته.