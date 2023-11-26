زفاف من عالم آخر.. أجواء خيالية لعرس القرن وهذه هوية العروسان

أثار حفل زفاف أسطوري، جدلا كبيرا عل مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الأجواء الخيالية للحفل وتكلفته الباهضة التي بلغت أزيد من 50 مليون دولار.

وأراد الجميع معرفة هوية العروسان، وهما مادلين بروكواي وجاكوب لاغروني، بعدما أثار حفل زفافهما الأسطوري عاصفة من الجدل.

وشدت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من تحضيرات واحتفالات حفل الزفاف الذي وُصف بـ”عرس القرن”، إهتمام رواد مواقع التواصل.

كما بدا من الواضح أن العروس والعريس بذلا قصارى جهدهما لجعل حفل زفافهما أسطورياً ولا يُنسى.

وأقيم “عُرس القرن” في العاصمة الفرنسية باريس، وبلغت تكلفته أكثر من 50 مليون دولار. حيث أقام الثنائي حفلات ساحرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع شهرة في جميع أنحاء المدينة الفرنسية.

وشملت تكاليف حفل الزفاف نقل الضيوف بطائرات خاصة، واستئجار قصر فرساي الشهير ووضع الكثير من الزهور الفاخرة في كل مكان.

كما أُطلق على الحدث لقب “حفل الزفاف الأكثر روعة في العالم”، بسبب الصور والفيديوهات للأجواء الخيالية التي صاحبت الإحتفال.

والعروس هي مادلين بروكواي، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي ورثت الكثير من المال من تجارة السيارات الخاصة بعائلتها.

ووفقًا لصفحتها على لينكيد إن، فإن بروكواي هي رائدة أعمال ووالدها هو روبرت بروكواي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيل أوسيري موتورز، الشركة الأم لمرسيدس بنز.