زفاف ولي عهد الأردن: بذلة العريس وسيارة العروس.. هذه الحكاية

إنطلقت مساء اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين، النجل الأكبر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على خطيبته رجوة خالد آل سيف، في قصر زهران.

وارتدى ولي العهد الأمير الحسين بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه.

وصممت أكمام البذلة بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

ووصلت العروس رجوة لقصر زهران، على متن سيارة “رولز رويس فانتو V” موديل العام 1968، صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.

وتم استخدام هذه السيارة مؤخراً من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله خلال حفل عيد الاستقلال وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث (الأمير حينها) إلى الأردن.

كما ستقل ولي العهد الأمير الحسين ورجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة “رينج روفر” موديل 1984.

وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.

وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آند بيكيت”.

واستخدم الملك الراحل الحسين والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

وقد أدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكي في عام 2003 وبقيت في المتحف حتى أعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف ولي العهد.

وتم تجديدها ميكانيكياً في الأردن مع إعادة طلاء وإعادة تصميم النوافذ الجانبية ومنطقة السقف للسماح بمشاهدة أفضل.

وما زال المحرك الأصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع “كاربوريتر” مزدوج.