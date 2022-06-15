زفان:”أنا سعيد جدا بانضمامي لكليرمون فووت”

عبر الوافد الجديد لفريق كليرمون فووت 63 الفرنسي، مهدي زفان، عن سعادته بعودته إلى الدوري الفرنسي.

الدولي الجزائري قال في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه الجديد:”أنا سعيد جدا لوجودي في كليرمون فوت 63 ولعودتي إلى فرنسا.. لقد أغرتني خطابات المسؤولين والمدرب بسرعة كبيرة”.

كما أضاف:”سواء على المستوى الرياضي أو البشري، كل شيء جاهز لتقديم الأفضل لمشجعينا”.

قبل أن يختم:”أنا هنا لأحمل خبرتي وأكون فعالاً وأساعد هذا النادي الذي هو في تطور كامل ومليء بالطموحات”.