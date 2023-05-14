زفان أساسيا رفقة كليرمون فوت في مواجهة ليون

يواجه الدولي الجزائري مهدي زفان، اليوم الأحد، رفقة ناديه كليرمون فوت، ضيفهم نادي ليون، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة كليرمون فوت، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم وفان.

كما يعول الدولي الجزائري، للمساهمة بخبرته، في قيادة زملائه لتحقيق الفوز في هذا الصدام الصعب، وتعزيز رصيد فريقهم بثلاثة نقاط جديدة.

يذكر أن مهدي وفان، يحتل رفقة ناديه كليرمون فوت، المركز الـ11، في ترتيب الليغ1 بـ50 نقطة، فيما يتواجد نادي ليون في المركز السابع بـ56 نقطة.