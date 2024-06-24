زفان: “أندية سعودية أبدت اهتمامها بخدمات وجاهز لدراسة كل العروض”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، مهدي زفان، عن مستقبله الكروي، بعد انتهاء عقده مع ناديه كليرمون فوت، الفرنسي.
وقال زفان، في هذا الخصوص، لموقع “فوت ميركاتو”: “أنا في نهاية عقدي مع كليرمون فوت، وسأغادر الفريق”.
كما أضاف: “سأكون سعيدا بالبقاء في الليغ1 الفرنسية، على خوض تجربة خارج فرنسا، لكني على استعداد لدراسة كل العروض”.
وأردف: “أنا متابع لما يحدث في بطولات الخليج العربي، ولدي اهتمام جاد من أحد الاندية السعودية، وسأدرس المقترح”.
وختم مهدي زفان: “سأعمل على اتخاذ الخيار الأمثل، في من أجل خوض التحيرات الصيفية مع فيرقي الجديد، كون ذلك جد مهم من أجل التأقلم قبل انطالق الموسم الجديد”.
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