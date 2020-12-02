زفان :”إستفدت من مصائب عطال بنصيحة من بلماضي”

كشف الدولي الجزائري، مهدي زفان، بأنه عرف كيفية إستغلال “مُصيبة” زميله يوسف عطال، خلال الكان في مصر، بعد نصيحة من جمال بلماضي.

وصرّح الظهير الأيسر لجريدة “واست فرونس” :”بلماضي كان صريحا معي الى أبعد الحدود، وطالبني بإستغلال الفرصة”.

وأضاف :”لقد أكد لي بأن مشوار بعض اللاعبين ينطلق بهذا الشكل، وأكد لي بأن مصائب زميلي قد تكون فائدة بالنسبة لي”.

وواصل :”لعب مُباراة كوت ديفوار، ونيجيريا والسنغال، لأعيش بعدها لحظات لا تنسى بعد الحصول على اللقب القاري”.

وختم :”إضافة الى التتويج، فإن الإستقبال الذي حظينا به، عند العودة الى الجزائر سيبقى في التاريخ”.